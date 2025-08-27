پخش زنده
رئیس اتاق بازرگانی یزد: نظام آموزشی امروز بیشتر به ماشینهای تستزنی تبدیل شده و در حالیکه بسیاری از مشاغل آینده تغییر خواهند کرد، تنها حوزههایی مانند گردشگری پایدار خواهند ماند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مجتبی دستمالچیان با ابراز خرسندی از برگزاری موفق این رویداد گفت: خوشحالیم که دوره دوم تاجر کوچک هم به خوبی برگزار شد و از نظر کمی و کیفی نسبت به دوره نخست ارتقا یافته است و امیدواریم در دورههای بعدی نیز شاهد کیفیت بالاتری باشیم. از والدینی هم قدردانی میکنم که در کنار مسائل درسی، به پرورش دیگر مهارتهای فرزندان خود اهمیت میدهند.
وی با انتقاد از وضعیت کنونی آموزش و پرورش کشور اظهار کرد: متأسفانه نظام آموزشی ما درگیر کانونهای مختلفی است که خلاقیت، اعتمادبهنفس و قدرت حل مسئله را از بچهها میگیرد و آنها را به ماشینهای تستزنی تبدیل کرده است. در حالی که شغلهایی که امروز وجود دارند، ممکن است در آینده وجود نداشته باشند.
غضنفر امیرجلیلی، نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد نیز در این مراسم گفت: در این دوره چهار موضوع اساسی مورد توجه قرار گرفت که پایه آموزش مدرن در دنیاست، اما در کشور ما کمتر به آن پرداخته میشود.
وی افزود: اولین موضوع کار گروهی است که کودکان بیاموزند چگونه با هم کار کنند، در حالی که یکی از مشکلات جدی ما در همه حوزهها، ناتوانی در انجام کار گروهی است. موضوع دوم نوآوری است تا ذهن بچهها جرقه بزند و بدانند در آینده تنها درس خواندن کافی نیست و مسیرهای دیگری هم وجود دارد. سومین مسأله اعتمادبهنفس است؛ اینکه کودکان بتوانند خودشان را معرفی کنند و بدون ترس در جمع صحبت کنند. امروز بسیاری از دانشجویان ما بعد از سالها آموزش حتی قدرت صحبت در جمع را ندارند؛ و در نهایت مهارتآموزی اهمیت دارد، چراکه هر مهارت تازهای میتواند اعتمادبهنفس ایجاد کند.
امیرجلیلی با بیان اینکه فعالیتهای این دوره جرقههای مؤثری در ذهن بچهها ایجاد کرده است، اظهار داشت: نسل جدید ما متأسفانه به ماشینهای تستزنی تبدیل شدهاند که فقط برای گرفتن نمره تلاش میکنند. در دوره تاجر کوچک کودکان مهارت تجارت را فرا گرفتند و در آینده دورههای «مهارتآفرین» و «کارآفرین کوچک» را نیز برگزار خواهیم کرد.
وی با قدردانی از همکاری والدین ادامه داد: کودکان برای شرکت در این دورهها اشتیاق زیادی داشتند و حتی پیش از حضور، برای نوآوری و ارائه ایدههای تازه فکر میکردند که این بسیار ارزشمند است.
هادی مطهریان، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در مراسم اختتامیه دومین کمپ تابستانه «تاجر کوچک» با اشاره به اهمیت نقدپذیری در مسیر رشد گفت: اگر بخواهیم در یک سیستم پیشرفت کنیم، ابتدا باید نقدپذیر باشیم. اگر نشنویم اشکال کار کجاست، هیچگاه امکان اصلاح آن وجود نخواهد داشت.
وی با قدردانی از همراهی اتاق بازرگانی استان یزد افزود: در این مسیر افتخار میکنیم که شریک خوبی همچون اتاق بازرگانی یزد در حوزه تعلیم و تربیت داریم، اتاق یزد دغدغهمندتر از آموزش و پرورش، موضوع تعلیم و تربیت را دنبال میکند و این جای تقدیر دارد.
مطهریان همچنین نقش والدین را در موفقیت این طرح پررنگ دانست و گفت: اولیای هوشمند زمینه را فراهم کردند تا فرزندانشان در دوره تاجر کوچک شرکت کنند و از این تجربه ارزشمند بهره ببرند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش یزد در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مزایای دوره تاجر کوچک، آموزش مهارتهای نرم به دانشآموزان است که میتواند آنان را برای آینده آمادهتر سازد.
در پایان دوره تاجر کوچک، تاجران کوچک مهارتهایی را که در این دوره آموزش دیدند را در بازارچهای که در حاشیه مراسم اختتامیه برگزار شد، به نمایش گذاشتند.