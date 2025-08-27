رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به کیفیت بازیکنان تیم ملی، گفت: تک تک شما وظیفه دارید تا با پیراهن تیم ملی و زیر پرچم ایران از فوتبال کشور دفاع کنید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال امروز با حضور در اردوی تیم ملی برای مسابقات کافا، با امیر قلعه‌نویی، سرمربی و بازیکنان تیم دیدار و گفتگو کرد.

تاج با بیان اینکه از دیدن اعضای تیم ملی خوشحالم، گفت: جا دارد از زحمات آقای قلعه نویی تشکر کنم. ایشان با آرامش تیم را به خوبی مدیریت کرده و زحمات فراوانی برای تیم ملی کشیده و می‌کشد. ما هم در قبال تیم ملی وظایفی داریم و پیگیریم که شرایط مناسب را برای تیم ملی فراهم کنیم. خیلی خوشحالم که یکدستی و همدلی خیلی خوبی را بین مجموعه تیم ملی می‌بینم.

وی افزود: سال‌های سال است تیم ملی را دنبال می‌کنم و از سال ٨۶ در فدراسیون فوتبال حضور دارم، اما همدلی که در تیم ملی فعلی وجود دارد، بی‌نظیر است.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به کیفیت بازیکنان دعوت شده به تیم ملی، گفت: تیم ملی جای بهترین‌هاست و تک تک شما وظیفه دارید تا با پیراهن تیم ملی و زیر پرچم ایران از فوتبال کشور دفاع کنید. تمام تلاش این است که بازی‌های تدارکاتی خوبی برای تیم ملی تنظیم شود.

تاج افزود: به این تیم و سرمربی تیم ملی امیدوارم، چرا که خلوصی که در او و کادر تیم ملی وجود دارد، کم سابقه است.