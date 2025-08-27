جذب ۴۲ هزار میلیارد تومان برای تسریع توسعه لرستان
استاندار لرستان گفت: در سال گذشته از مجموع بیش از ۴۲ همت جذب شده، بودجه عمومی دولت ۸.۷ همت جذب و در بخش خصوصی نیز ۱۸ همت وارد استان شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، استاندار در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته دولت با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر با اشاره به موضوع مولدسازی در استان اظهار داشت: مولدسازی به معنای فروش داراییهای استان نیست، بلکه تبدیل داراییهای غیرفعال به داراییهای مولد و ارزشآفرین است.
سید سعید شاهرخی با اشاره به جذب منابع مالی از طریق فروش اوراق اسلامی و سایر روشها، افزود: در سال گذشته حدود ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محلهای مختلف برای پروژههای استان جذب کردهایم که پروژههای آن مشخص و در حال اجراست.
شاهرخی با بیان اینکه برای توسعه استان باید سالانه حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان در استان هزینه شود، تأکید کرد: با برنامهریزی و استفاده از همه ظرفیتها، درصدد تحقق این هدف و انجام پروژههای بزرگ و ماندگار در استان هستیم.
استاندار لرستان همچنین با اشاره به عملکرد مطلوب استان در جذب اوراق اسلامی اظهار داشت: در خرید اوراق در لرستان، انقلاب و سه هزار میلیارد تومان خریداری شده است تا جهش فیزیکی در طرحهای چند ۱۰ ساله مانند بیمارستانها محقق شود.
شاهرخی اضافه کرد: لرستان جزو استانهای پیشتاز در جذب اوراق میباشد که تزریق این رقم اعتبار برای طرحهای عمرانی بر زمین مانده، جهش خوبی ایجاد میکند و موجب تسریع در تکمیل آنها خواهد شد بنابراین از ۷۵۰ همت در سطح کشور جذب۲۰ همت برای استان هدف گیری شده است.
وی با اشاره به ۱۰۷ پروژه پیشران در لرستان توضیح داد: ۱.۷ همت سال گذشته به راه آهن خرم آباد تزریق شد و این پروژه فراملی هم اکنون در ۳۰ نقطه کارگاهی فعال میباشد.
استاندار لرستان موضوع آب در استان را اساسی دانست و با اشاره به پیگیریهای جدید در این حوزه گفت: تأمین منابع برای سدها با جدیت دنبال میشود به نحوی که سد معشوره در حدود ۲۰ سال ۱۶۵ میلیارد تومان و امسال ۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار داشته که سه برابر رقم سال قبل است.
شاهرخی به پیگیریهای انجام شده برای تأمین منابع معشوره اشاره کرد و اظهار داشت: در ۹ ماه گذشته برای تأمین اعتبار این سد اقدامات فراوانی صورت گرفته و باید همچنان مطالبه همه استان باشد چراکه پنج شهرستان را دگرگون میکند.
استاندار لرستان همچنین با تأکید بر تعیین تکلیف برخی طرحها بر مبنای جسارت مدیران به مشکلات چهار هزار نفر در اراضی موسوم به پگاه رزم آوران خرم آباد به مدت ۲۴ سال اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای انجام شده و بررسی موضوع، املاک مردم آزاد و مشکلات این پروژه برطرف شد.
استاندار لرستان همچنین از مصوب شدن سازمان مسئول «منطقه ویژه اقتصادی خرمآباد» به مساحت ۷۰۰ هکتار در مجموعه کشت و صنعت ماهور دشت یافته خبر داد و گفت: این منطقه با برخورداری از معافیت مالیاتی، استقرار گمرک، پایانه صادراتی و نزدیکی به فرودگاه و شهر، جذابیت بالایی برای سرمایهگذاران دارد.
شاهرخی افزود: در گام اول، برای پنج واحد صنعتی منحصربهفرد در این منطقه مجوز صادر شده که شامل تولید کودهای شیمیایی سوپر فسفات تریپل، نیترات کلسیم، کلات آهن، اسید نیتریک کشاورزی و اسیدسولفوریک خوراکی است که با ۱۸ همت عمدتاً از محل سرمایه خارجی تأمین اعتبار میشود و علاوه برتأمین نیاز داخل و ایجاد حدود ۸۰۰ شغل مستقیم، صادرات هم خواهد داشت.