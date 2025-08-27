فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی: رزمایش پایگاه‌های بسیج مساجد و محلات این استان فردا (پنجشنبه) با برگزاری مراسم اختتامیه در هزار پایگاه محله‌ محور به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سردار مرتضی عمومهدی در نشست خبری رزمایش پایگاه‌های مقاومت بسیج مساجد و محلات استان مرکزی با اشاره به اینکه این رزمایش ملی است و هر هفته در یکی از استان‌ها برگزار می‌شود، گفت: رزمایش استان مرکزی همزمان با هفته دولت برگزار شد و اختتامیه آن با محوریت ۸ برنامه شاخص اجرا خواهد شد.

او افزود: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به تشکیل حلقه‌های تربیتی و صالحین، فعال‌سازی گردان‌های کوثر مخصوص خواهران و برگزاری جشن رضویون در پایگاه‌های محلات اشاره کرد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی ادامه داد: هدف اصلی این برنامه، ارتقای انسجام ملی، سرمایه‌های اجتماعی و اعتمادسازی بین مردم و مسئولان است.

سردار مرتضی عمومهدی عنوان کرد: در این رزمایش، گروه‌های جهادی و امدادی مهارت‌های لازم برای خدمت‌رسانی در شرایط خاص را کسب کرده‌اند و نشست‌های تبیینی برای رفع شبهات مردم محلات نیز برگزار می‌شود.

او گفت: محور‌های دیگری همچون مشارکت ارکان مسجد و اقشار مختلف مردم در کمک به دولت، ایجاد همدلی در محلات با محوریت امام جماعت، آموزش اصلاح الگوی مصرف در حوزه انرژی و اجرای برنامه‌های ابتکاری، در دستور کار این رزمایش قرار دارد.