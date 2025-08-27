زمین‌هایی که برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرستان خواف به افراد واگذار شده است، در صورت راکد بودن، پس گرفته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خواف گفت: زمین‌های زیادی به افراد متقاضی واگذار شده بود، اما بیشتر این طرح‌ها به بهره برداری نرسیده است، از این رو در نشست با استاندار خراسان رضوی مقرر شد این زمین‌ها از اشخاص فاقد توانمندی گرفته و به افرادی که توانایی اجرای آنها را دارند، واگذار شود.

رضا جمشیدی با بیان اینکه از ظرفیت‌های اقتصادی استان و شهرستان خواف، برای توسعه و رونق اقتصادی به نحو مطلوب استفاده نشده است، افزود: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و معدنی خواف، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی برای توسعه کمی و کیفی ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین المللی، در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد: منطقه آزاد اقتصادی مشترک با سایر کشور‌ها تاکنون در کشورمان ایجاد نشده و راه اندازی این منطقه مشترک با کشور افغانستان، نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

معاون امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی ادامه داد: این استان از نظر شاخص فضای کسب و کار، در یک سال گذشته موفقیت‌های زیادی داشت و رتبه نخست کشور را در بهار امسال از آن خود کرد، درحالیکه خراسان رضوی در بهار پارسال در زمینه شاخص فضای کسب و کار در رتبه ۲۴ کشور قرار داشت.

جمشیدی گفت: رتبه استان در زمینه شاخص فضای کسب و کار در پاییز سال ۱۴۰۲ نیز ۲۶ بود، اما این جایگاه در پاییز پارسال به رتبه چهارم ارتقا یافت.

وی ادامه داد: نرخ بیکاری خراسان رضوی نیز در سال گذشته پنج و ۹ دهم درصد و در کشور هفت و شش دهم بود و خراسان رضوی در بهار امسال در این زمینه رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داد.

معاون امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: همچنین ۴۱ درصد از جمعیت این استان که در سن اشتغال قرار دارند، طی سال گذشته شاغل بودند که این آمار در سطح کشور ۳۷ و ۹ دهم درصد و جایگاه خراسان رضوی از این نظر رتبه پنجم در کشور بود.

وی افزود: میزان صادرات استان خراسان رضوی نیز در سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال قبل از آن ۳۲ درصد افزایش داشت و رشد صادرات استان دو و نیم برابر کشور بود.

این مسئول گفت: البته اگر این شاخص‌ها و رشد اقتصادی به تولید و اشتغال تبدیل نشود، مردم نتایج آن را در سفره و یا معیشت خود احساس نمی‌کنند.

جمشیدی ادامه داد: پایین بودن درآمد سرانه از مشکلات مهم خراسان رضوی است و درآمد سرانه مردم این استان ۶۵ درصد میانگین درآمد هم وطنان در دیگر نقاط کشور است.

وی گفت: رتبه این استان از نظر درآمد سرانه افراد در بین استان‌های کشور ۲۱ است و ۳۵ درصد با میانگین کشوری فاصله دارد.

معاون امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی با اشاره به بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی هزار و ۳۶۵ طرح با مبلغ ۶۰۰ هزار میلیارد ریال در هفته دولت در این استان، گفت: هزار و ۲۹۶ طرح با مبلغ ۴۳۰ هزار میلیارد ریال در خراسان رضوی به بهره‌برداری می‌رسد و عملیات اجرایی ۶۹ طرح با مبلغ حدود ۱۶۵ هزار میلیارد ریال آغاز می‌شود.

خواف، رتبه نخست نهضت عدالت آموزشی در خراسان رضوی

فرماندار خواف نیز در این جلسه با اشاره به اجرای ۱۷۱ طرح با اعتبار ۱۰ هزار میلیارد ریال، امسال در این شهرستان، اظهار کرد: از این میزان ۵۷ طرح در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد و سایر طرح‌ها نیز در دهه فجر تکمیل و افتتاح می‌شود.

مهدی آسیایی افزود: خواف در زمینه اجرای طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در حوزه بادی در کشور دوم و در حوزه خورشیدی نیز در استان دارای رتبه چهارم است.

وی اضافه کرد: خواف در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی در بخش خانگی به تعهد خود عمل کرده است، اما بخش‌های صنعتی و اداری تا تحقق اهداف در این حوزه، فاصله زیاد دارند.

فرماندار خواف با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی سنگان خواف، ادامه داد: تکمیل زنجیره تولید برای بهره‌گیری بیشتر از این پتانسیل‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی با اعلام اختصاص سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل حقوق دولتی معادن در یک سال گذشته به شهرستان خواف، گفت: ادارات کل خراسان رضوی هم متعهد شدند به بخش‌های تابعه خود در شهرستان مبالغی تخصیص دهند.

آسیایی افزود: امسال شهرستان خواف با اجرای ۵۲ طرح در زمینه نهضت عدالت آموزشی، رتبه نخست خراسان رضوی را کسب کرد؛ اما با کمبود ۱۸۶ کلاس درس رو‌به‌رو است.