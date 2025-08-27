پخش زنده
سخنگوی صنعت آب گفت: پیامکها و تماسهای ناشناس در برخی نواحی مرزی و استانها درباره سهمیهبندی آب جعلی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عیسی بزرگ زاده هرگونه تماس ناشناس و پیامک دریافتی در برخی نواحی مرزی و استانها مبنی بر سهمیهبندی آب در آن مناطق را نامعتبر و نادرست خواند.
سخنگوی صنعت آب گفت: وضعیت تامین و آبرسانی در کشور پایدار بوده و شهروندان به محتوای پیامکها و تماسهای ناشناس توجه نکنند.
سخنگوی صنعت آب از شهروندان تقاضا کرد که اخبار دقیق و صحیح صنعت آب را تنها از مراجع معتبر دریافت کنند.
گفتنی است در روزهای اخیر تماس و پیامکهای مشکوکی در برخی نواحی مرزی و استانها با مبدأ نامشخص توزیع شده است که در آن به قطعی و سهمیهبندی آب در روزهای آتی و لزوم رجوع به برخی مراکز دولتی برای اطمینان از دریافت سهمیه آب اشاره شده است.