در شورای اداری شهرستان قشم از کارمندان نمونه دستگاه‌های اجرایی، خبرنگاران و قهرمانان ملی کاراته شهرستان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حسین امیر تیموری فرماندار قشم در این مراسم بر لزوم الگوگیری سایر کارکنان از این افراد و ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی مطلوب به مردم جزیره قشم تأکید کرد.

در این مراسم از زحمات و خدمات کارمندانی که سال گذشته با عملکرد ممتاز، خلاقیت و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف و مأموریت‌های دستگاه‌های دولتی داشتند، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی قدردانی شد.

در این مراسم همچنین از فرنگیس صالحی، عضو تیم ملی کاتای جوانان جمهوری اسلامی ایران و محبوبه بزرگ پور، مربی این قهرمان که برای حضور در مسابقات کاراته قهرمانی آسیا به کشور چین اعزام می‌شوند، تجلیل شدند.

این کارمندان نمونه از بین ادارات شهرستان از جمله آموزش و پرورش، شبکه بهداشت و درمان، اداره بنادر و دریانوردی، گمرک، شیلات، جهاد کشاورزی و بخشداری‌ها انتخاب شده بودند.