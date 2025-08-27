پخش زنده
امروز: -
در شورای اداری شهرستان قشم از کارمندان نمونه دستگاههای اجرایی، خبرنگاران و قهرمانان ملی کاراته شهرستان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حسین امیر تیموری فرماندار قشم در این مراسم بر لزوم الگوگیری سایر کارکنان از این افراد و ترویج فرهنگ خدمترسانی مطلوب به مردم جزیره قشم تأکید کرد.
در این مراسم از زحمات و خدمات کارمندانی که سال گذشته با عملکرد ممتاز، خلاقیت و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف و مأموریتهای دستگاههای دولتی داشتند، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی قدردانی شد.
در این مراسم همچنین از فرنگیس صالحی، عضو تیم ملی کاتای جوانان جمهوری اسلامی ایران و محبوبه بزرگ پور، مربی این قهرمان که برای حضور در مسابقات کاراته قهرمانی آسیا به کشور چین اعزام میشوند، تجلیل شدند.
بیشتربخوانید: تجلیل از برگزیدگان جشنواره فیلم ۱۰۵ ثانیه در بندرعباس
این کارمندان نمونه از بین ادارات شهرستان از جمله آموزش و پرورش، شبکه بهداشت و درمان، اداره بنادر و دریانوردی، گمرک، شیلات، جهاد کشاورزی و بخشداریها انتخاب شده بودند.