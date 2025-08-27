به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمدجواد صفرنژاد در دیدار با نمازگزاران مسجد جامع شهر بردسکن گفت: بردسکن در حوزه راهها، دچار عقب ماندگی است و یکی از برنامه‌های اولویت دار ما رسیدگی به وضعیت راههاست که در این راستا چندین جلسه در تهران و مرکز استان با معاونین وزیر و معاون عمرانی استاندار و مدیران کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برگزار شده است.

وی افزود: از مجموع بیش از هزار کیلومتر راه در حوزه استحفاظی شهرستان بردسکن، حتی یک کیلومتر راه دوبانده وجود ندارد که امسال ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای باند دوم محور بردسکن به خلیل آباد در نظر گرفته شده و امید است بخشی از این محور امسال دوبانده شود و زیر بار ترافیک قرار بگیرد.

فرماندار بردسکن طرح ناقص آسفالت روستای مظفرآباد را افتتاح نکرد

فرماندار بردسکن طرح ناقص آسفالت روستای مظفرآباد این شهرستان را افتتاح نکرد.



این در حالی است که صفرنژاد قبل از هفته دولت در جمع مدیران تاکید کرده بود که طرح‌های دارای عیب و نقص افتتاح نمی‌شوند.

او به بخشداران و مدیران ادارات شهرستان تاکید کرده بود که افتتاح طرح‌هایی که مشکل دارند و تکمیل نیستند را در بولتن و برنامه‌های هفته دولت قرار ندهند.

فرماندار بردسکن در مراسم افتتاح آسفالت دو معبر روستای مظفرآباد با مشاهده وضعیت ناقص طرح، ضمن عذرخواهی از مردم روستا، روبان مراسم افتتاح را قیچی نکرد و درباره اقدام خود توضیح داد: باید طرح‌هایی را افتتاح کنیم که از هر لحاظ بدون عیب و نقص باشند و کام مردم را با افتتاح آن شیرین کنیم و مدیران ادارات باید از هر گونه افتتاح نمایشی طرح‌ها به جد پرهیز کنند.

صفرنژاد با بیان اینکه هدف از اجرای طرح‌های عمرانی باید ارتقای کیفیت زندگی مردم باشد، اظهار داشت: افتتاح طرح‌های ناقص در شأن مردم نیست و دستگاه‌های اجرایی موظفند تا زمان رفع اشکالات، از هرگونه افتتاح نمایشی پرهیز کنند.

وی اظهار داشت: مردم حق دارند طرح‌های عمرانی را با کیفیت و ماندگاری مطلوب تحویل بگیرند و تا زمانی که این طرح به طور کامل تکمیل و اجرا نشود، افتتاح آن انجام نخواهد شد.

وی از حضور مردم روستای مظفرآباد در مراسم افتتاح این طرح قدردانی کرد و گفت: بنای ما بر تکمیل طرحهاست و این گونه طرح‌ها از دید نماینده دولت در منطقه قابلیت افتتاح ندارد.