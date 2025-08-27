پخش زنده
امروز: -
سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیوستن چین به مذاکرات سهجانبه خلع سلاح اتمی، نه منطقی و نه واقعبینانه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، گوئو جیاکان درنشست خبری روزانه خود در پکن در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر درخواست از چین برای شرکت در مذاکرات سهجانبه خلع سلاح اتمی بین چین، آمریکا و روسیه، گفت: «ما به گزارشهای مربوطه توجه کردهایم.
کشورهایی که بزرگترین زرادخانههای اتمی را در اختیار دارند، باید مسئولیت ویژه و اولویتدار خود را در زمینه خلع سلاح اتمی به طور جدی انجام دهند و با انجام اقدامات واقعی و کاهش شدید زرادخانههای اتمی خود، شرایط را برای تحقق هدف خلع کامل و همجانبه سلاح اتمی فراهم آورند.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: «تواناییهای اتمی چین و آمریکا اصلا در یک سطح نیست و سیاستهای اتمی و محیط امنیت راهبردی این دو نیز کاملاً متفاوت است. بنابراین، درخواست برای پیوستن چین به مذاکرات سهجانبه خلع سلاح اتمی میان چین، آمریکا و روسیه، نه منطقی است نه واقعبینانه.»
سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکید کرد: «چین سیاست عدم استفاده پیش دستانه از سلاح اتمی را دنبال میکند و بر راهبرد دفاعی در مورد استفاده از توان اتمی، پایبند است.»
وی افزود: چین همواره تواناییهای اتمی خود را در پایینترین سطح مورد نیاز برای تضمین امنیت ملی حفظ میکند و با هیچ کشوری به رقابت تسلیحاتی نمیپردازد.
این سخنگو تواناییهای اتمی و سیاستهای اتمی چین را دارای نقشی مهم در حفظ صلح جهانی برشمرد.