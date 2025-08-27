معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد: ما نسبت به مشکلات مالی مردم واقف هستیم و همه تلاش خود را برای خانه دار شدن شهروندان انجام می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی طلایی مقدم در برنامه رصد شبکه یزد با اشاره به تأکید استاندار بر لزوم عدم ایجاد وقفه در طرح‌های نهضت ملی گفت: سرعت و کیفیت از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و نباید هیچ کدام فدای دیگری شود. کیفیت از اهمیت فراوانی برخوردار است و نباید خانه را به گونه‌ای تحویل دهیم که در آینده دچار مشکل شوند.

وی افزود: با توجه به بحث مشکل مالی متقاضیان در زمینه آورده، این آمادگی را داریم تا با کارگزاران طرح نهضت ملی مسکن یعنی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، سازمان همیاری شهرداری‌ها و بنیاد مسکن صحبت کنیم تا بخشی از منابع داخلی خودشان را درگیر کنند و همچنین تسهیلات جدیدی را اختصاص دهیم.

معاون استاندار تأکید کرد که باید برای همه قشر‌های مردم اعم از خبرنگار و کارمند و ... مسکن تهیه کنیم و هیچ محدودیتی در این زمینه نداریم. برخی شرکت‌های بزرگ برای ساخت شهرک کارگری پیشقدم شده و ما نیز آمادگی داریم تا زمین را در اختیار شرکت قرار دهیم تا مسکن را برای کارگران خود بسازند.

وی ادامه داد: نسبت به مشکلات مالی مردم واقف هستیم و می‌دانیم برخی طلا و جواهرات خود را فروخته و کلی وام گرفتند تا در زمینه مسکن سرمایه گذاری کنند. جلسات مختلفی در شهرستان‌ها برگزار می‌کنیم و یکی از مهمترین دغدغه‌های فرمانداران را مسکن تشکیل می‌دهد.

طلایی مقدم با تأکید بر اینکه در زمینه نهضت ملی مسکن هیچ کوتاهی صورت نمی‌گیرد، اظهار داشت: یکی از مسائل مورد تاکید ما اینست که تکلیف مردم باید روشن باشد و بدانند چند ماه یا چند سال دیگر مسکن در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا برای زندگی خود برنامه داشته باشند.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال در آستانه مهرماه قرار داریم و مردم می‌خواهند بدانند فرزند خود را در کدام مدرسه ثبت نام کنند و آیا قرارداد اجاره خانه خود را تمدید کنند یا اینکه به خانه خود منتقل خواهند شد.

معاون استاندار خواستار شفافیت هزینه‌ها در این طرح شد و گفت: هدف دولت این نیست که سودی به کارگزار برسد بلکه مردم باید سود ببرند و بر این اساس از کارگزاران خواسته‌ایم کف قیمت‌ها لحاظ کنند.

وی با اشاره به نگرانی‌های مردم در زمینه مختلف طرح نهضت ملی افزود: گاهی با مشکلاتی مواجه می‌شویم که سبب نگرانی مردم می‌شود، اما ما موظف هستیم که دلایل را به آنان توضیح دهیم تا به صورت شفاف در جریان وضعیت مسکن خود قرار گیرند.