به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، در نظرسنجی "کنگره اتحادیه‌های کارکنان" (Trades Union Congress) انگلیس معلوم شد نیمی از بزرگسالان در این کشور، هوش مصنوعی را تهدید برای شغل خود می‌دانند.

این کنگره از دولت خواسته است تا رویکردی جدید درباره فناوری‌های جدید همچون هوش مصنوعی اتخاذ کند و به فکر امنیت شغلی افراد شاغل باشد.

در این نظرسنجی معلوم شد به ویژه شاغلان ۲۵ تا ۳۴ ساله در انگلیس، بیش از دیگر شاغلان (۶۲ درصد)، نگرانند هوش مصنوعی، شغلشان را از چنگشان در آورد.

در نظرسنجی "کنگره اتحادیه‌های کارکنان"، از دو هزار و ۶۰۰ فرد شاغل درباره نگرانی‌های شغلی شان پرسیدند که ۵۱ درصد، از دست رفتن امنیت شغلی، به علت استفاده از هوش مصنوعی را مهم‌ترین علت نگرانی اعلام کردند. شرکت‌ها و صنایع بزرگ همچون "بی تی" (BT)، آمازون و مایکروسافت در ماه‌های اخیر اعلام کرده‌اند با بهره برداری از فناوری هوش مصنوعی، از شمار کارکنان خود خواهند کاست.

روزنامه گاردین در این باره نوشت با کاهش رشد اقتصادی و کم شدن آگهی استخدام، بیکاری در انگلیس به ۴.۷ درصد افزایش یافت که در ۴ سال اخیر، سابقه نداشته است.