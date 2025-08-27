پخش زنده
وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیهای به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی درباره رخدادهای سال ۱۹۱۵ میان ارامنه و دولت عثمانی واکنش نشان داد.
در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه آمده.
اظهارات نتانیاهو در مورد وقایع سال ۱۹۱۵ با هدف سوءاستفاده سیاسی از حوادث دردناک است.
در ادامه این بیانیه با اشاره به در جریان بودن روند محاکمه نتانیاهو به دلیل نقش اش در نسلکشی مردم فلسطین آمده، نتانیاهو تلاش میکند جنایاتی را که خود و دولتش مرتکب شدهاند را با بهره برداری سیاسی از وقایع دردناک گذشته لاپوشانی کند.
در پایان این بیانیه تآکید شده ما این اظهارات را که با واقعیتهای تاریخی و حقوقی ناسازگار است، محکوم و رد میکنیم.