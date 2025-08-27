توهین توم باراک، فرستاده رئیس جمهورآمریکا، به لبنانی‌ها با واکنش گسترده محافل سیاسی ومطبوعاتی این کشور رو‌به‌رو شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت باراک دیروز درنشست خبری درکاخ ریاست جمهوری لبنان خبرنگاران را حیوانات خطاب کرده بود.

مواضع کاملا صهیونیستی باراک، اما خشم مردم لبنان را برانگیخته است.

باراک گفته بود می‌خواهد امروز از مناطق جنوب لبنان از جمله شهرمرزی خیام و شهرساحلی صور دیدن کند، اما اهالی این مناطق با شعار‌های مرگ برآمریکا ومرگ براسرائیل به مواضع او علیه مقاومت پاسخ دادند.

با تجمع اعتراض آمیز مردم درشهرخیام، باراک که به پادگان ارتش لبنان درمنطقه مرجعیون درنزدیکی این شهر رفته بود از ترس خشم مردمی سفرش را به خیام لغو کرد.

باراک تصمیم داشتت به شهرصور برود که گزارش‌های تجمع مردمی در اعتراض به حضور او دراین شهرنیز باعث لغو این سفرشد.