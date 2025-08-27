وزیر خارجه پیشین آمریکا، با انتقاد شدید از سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ، هشدار داد که این اقدامات ایالات متحده را به کشوری منزوی در جهان تبدیل کرده است.

«هیلاری کلینتون» در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «به دلیل هرج‌ومرج تعرفه‌ای ترامپ، فهرست رو به رشدی از کشور‌ها در حال توقف ارسال محموله‌های پستی به آمریکا هستند.»

او افزود این کشور‌ها شامل استرالیا، فرانسه، آلمان، هند، اسپانیا و کره‌جنوبی می‌شوند.

کلینتون که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ رقیب دموکرات «دونالد ترامپ» بود و همواره منتقد سرسخت او محسوب می‌شود، پرسید: «آیا کسی در سال ۲۰۲۴ رأی داد که ما به یک کشور پادشاهی منزوی تبدیل شویم؟»

اصطلاح «پادشاهی منزوی» به معنای کشوری است که خود را از جهان خارج جدا می‌کند و برای سال‌ها به‌طور خاص برای توصیف کره‌شمالی تحت رهبری «کیم جونگ اون» به کار رفته است. ترامپ بار‌ها از رهبر کره‌شمالی تمجید کرده و حتی همین هفته اعلام کرده بود که مایل است دوباره با او دیدار کند.

کلینتون خود نیز در سال ۲۰۰۹ و در دوران وزارت خارجه‌اش در دولت «باراک اوباما» از اصطلاح «پادشاهی منزوی» برای اشاره به کره‌شمالی استفاده کرده بود.

بر اساس این گزارش، چندین سرویس پستی بین‌المللی ارسال بسته به ایالات متحده را متوقف کرده‌اند. این اقدام در پی تصمیم ترامپ برای لغو معافیت موسوم به «دِ مینیمیس» صورت گرفته است؛ قانونی که پیش‌تر تعرفه بر بسته‌های کم‌ارزش را حذف می‌کرد.

شرکت «دی‌اچ‌ال»، بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده خدمات پستی در اروپا، اعلام کرد: «سؤالات کلیدی همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند، به‌ویژه درباره اینکه تعرفه‌ها در آینده چگونه و توسط چه کسانی دریافت خواهند شد، چه داده‌های اضافی مورد نیاز است و انتقال داده‌ها به اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده به چه شکل انجام خواهد شد.»