در بازدید مشترک مدیران کل حفاظت محیط زیست و دیوان محاسبات آذربایجان غربی، آخرین وضعیت پارک ملی دریاچه ارومیه بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به همراه رحیم امینزاده مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان غربی و هیأت همراه از پارک ملی دریاچه ارومیه و جزیره کبودان بازدید کردند.
در این بازدید، آخرین وضعیت زیستگاههای آبی و خشکی پارک ملی، روند حفاظت از حیاتوحش، کمبود امکانات و مشکلات تردد در جزایر به صورت میدانی بررسی و توضیحات لازم توسط مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ارائه شد.
جباری در این بازدید با اشاره به جایگاه ارزشمند پارک ملی دریاچه ارومیه به عنوان یکی از ذخیرهگاههای مهم زیستکره کشور، بر ضرورت تداوم پایش مستمر، تقویت زیرساختهای حفاظتی و جلب همکاری بینبخشی دستگاههای اجرایی برای بهبود وضعیت زیستمحیطی این پارک ملی تأکید کرد.
در ادامه، بهزاد شیرپنجه رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه گزارشی از وضعیت موجود و مشکلات پیشروی این منطقه ارائه داد.
رحیم امینزاده مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان غربی نیز ضمن تقدیر از تلاش محیطبانان و کارشناسان محیط زیست در صیانت از این ذخیرهگاه طبیعی ارزشمند، بر ضرورت تخصیص اعتبارات، حمایت دستگاههای نظارتی و برنامهریزی دقیق برای ارتقای شرایط حفاظتی تأکید کرد و اظهار داشت: دیوان محاسبات استان تمام تلاش خود را برای کمک به بهبود وضعیت و رفع موانع موجود به کار خواهد گرفت.