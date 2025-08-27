معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از آمادگی دولت برای حمایت‌های ویژه در حوزه تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای در آذربایجان غربی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نشست مشترک رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برگزار شد.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در این نشست با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی آذربایجان‌غربی، اظهار داشت: دولت آماده است با حمایت‌های ویژه، مسیر سرمایه‌گذاری در این استان را تسهیل کند و با اجرای طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای، روند محرومیت‌زدایی را سرعت بخشد.

عبدالکریم حسین‌زاده افزود: مشارکت فعال بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، در کنار برنامه‌های دولت، می‌تواند آینده‌ای روشن برای روستا‌ها و مناطق کمتر برخوردار رقم بزند.

استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این نشست با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری در رونق اقتصادی و اجتماعی استان، گفت: سرمایه‌گذاران در آذربایجان‌غربی با همکاری دفتر سرمایه‌گذاری و پنجره واحد، تمامی خدمات خود را از یک مرکز دریافت می‌کنند و نیازی به مراجعه مستقیم به ادارات نخواهند داشت.

رضا رحمانی همچنین "اینوا" را ابزاری کارآمد در مسیر محرومیت‌زدایی و توسعه مناطق کمتر برخوردار عنوان کرده و افزود: "اینوا" می‌تواند به آبادانی مناطق محروم کمک کند و از ظرفیت‌های مرزی برای توسعه اقتصادی این مناطق و جذب سرمایه بهره‌مند شد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت بهبود وضعیت روستاها، خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم با همکاری دولت و سرمایه‌گذاران، زیرساخت‌های روستایی را ارتقا دهیم تا جمعیت حاضر در روستا‌ها با انگیزه بیشتری به فعالیت و تولید بپردازند.