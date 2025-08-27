مدیرکل دفتر پایش طرح مسکن وزارت شهرسازی با اشاره به رشد صدور پروانه‌های ساختمانی و تسریع در ساخت طرح‌های نهضت ملی مسکن، از پیشرفت‌های قابل توجه دولت در حوزه مسکن طی یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر پایش طرح مسکن وزارت شهرسازی در برنامه «روی خط خبر» شبکه سراسری خبر اعلام کرد: در سال‌های گذشته قوانین مختلفی در حوزه مسکن به تصویب رسیده که از جمله آنها قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن و قانون جهش تولید مسکن است. در دهه اول انقلاب زمین‌های مسکونی واگذار شد و پس از آن طرح‌های حمایتی مانند مسکن مهر و اقدام ملی مسکن اجرا شده است.

نادر عربی با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن گفت: از ۶.۷ میلیون ثبت نام‌کننده، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط و ۸۵۰ هزار نفر نیز وجه آورده‌اند که به‌طور متوسط ۲۰۰ میلیون تومان است. در این سال‌ها، صدور پروانه‌های ساختمانی افزایش قابل توجهی داشته و تاکنون ۸۱۱ هزار پروژه تخصیص داده شده و بیش از ۷۲۰ هزار پروانه صادر شده که بخش زیادی از اینها در دولت فعلی انجام شده است.

مدیرکل دفتر پایش طرح مسکن وزارت شهرسازی افزود: سرعت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در دولت فعلی چشمگیر بوده و صدور پروانه‌های ساختمانی به ۵۰۷ هزار واحد در سال ۱۴۰۳ رسیده که بالاترین رقم چند سال اخیر است.

در خصوص تأثیر این تحولات بر بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها، مدیرکل دفتر پایش طرح مسکن تأکید کرد: افزایش عرضه و تولید مسکن به‌ویژه با کوچک‌سازی واحدها، می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها کمک کند.

نادر عربی همچنین درباره طرح‌های نیمه‌تمام گفت: حدود ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام وجود دارد که با مصوبه شورای عالی مسکن، تسهیلات بانکی برای تکمیل آنها فراهم شده است.

مدیرکل دفتر پایش طرح مسکن وزارت شهرسازی افزود: در حوزه مسکن روستایی، نزدیک به ۳۴ هزار واحد در هفته دولت افتتاح شده و حدود ۳۰۰ هزار واحد دیگر نیز در حال پیگیری دریافت وام هستند. تسهیلات مسکن روستایی با نرخ ۴ درصد و مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

نادر عربی درباره وام ودیعه مسکن توضیح داد که این وام از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و در سال جاری سقف تسهیلات افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که در تهران تا ۲۷۵ میلیون تومان پرداخت می‌شود و تاکنون بیش از ۱۲۰ هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است.

مدیرکل دفتر پایش طرح مسکن وزارت شهرسازی در پایان به قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: تاکنون ۶۴ هزار واحد زمین به متقاضیان واگذار شده که ۲۵ هزار واحد آن در دولت جدید بوده است. درصدد اصلاح قانون برای امکان ساخت مسکن چندطبقه به جای واگذاری زمین‌های بزرگ هستیم تا به تعداد بیشتری خانوار خدمات داده شود.