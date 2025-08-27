امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

عملکرد دولت چهاردهم در تسهیل صدور مجوز‌ها

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۵- ۱۸:۲۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
غرش موشک‌های ایرانی در گوش صهیونیست‌ها
غرش موشک‌های ایرانی در گوش صهیونیست‌ها
۱۴۰۴-۰۶-۰۲
مشهدالرضا در سالروز شهادت امام هشتم (ع)
مشهدالرضا در سالروز شهادت امام هشتم (ع)
۱۴۰۴-۰۶-۰۲
دست پر ایران در تولید دارو‌های ضد سرطان
دست پر ایران در تولید دارو‌های ضد سرطان
۱۴۰۴-۰۶-۰۲
کمین‌های حماس، زمین گیر شدن ارابه‌های گدعون ۲
کمین‌های حماس، زمین گیر شدن ارابه‌های گدعون ۲
۱۴۰۴-۰۶-۰۲
خبرهای مرتبط

صدور ۱.۵ میلیون مجوز الکترونیک کسب‌وکار 

بهبود فضای کسب و کار استان با الکترونیکی شدن صدور مجوزها

صدور بیش از ۶۱ هزار مجوز کسب و کار در یزد

برچسب ها: درگاه ملی مجوز ، صدور مجوز
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 