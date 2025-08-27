پخش زنده
روند نمونه برداری آزمایشگاه معتمد حفاظت محیط زیست پیرانشهر از واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی ؛ ارزیابی و نظارت می شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پیرانشهر گفت:کارشناسان این اداره به منظور نظارت بر عملکرد آزمایشگاه معتمد، بر روند پایش و نمونه برداری واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی نظارت کردند.
طه ایزان افزود:نمونه برداری از واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرستان پیرانشهر به صورت مستمر و دورهای انجام میگیرد و در صورت آلوده بودن برای آنها اخطاریه زیست محیطی صادر میشود.
ایزان گفت:از وظایف سازمان محیط زیست نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای معتمد است، ارائه خوداظهاری توسط کارخانههای و واحدهای تولیدی و صنعتی نیز با هدف شناسایی منابع آلاینده و کاهش بار آلودگی آنها، بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون هوای پاک صورت میگیرد.