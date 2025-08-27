مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از فعالیت ۱۵ مرکزی بوم‌گردی و گردشگری در میشخاص خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «فرزاد شریفی» مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به اینکه با ارتقا زیرساخت‌های گردشگری، شاهد افزایش ثبت اقامت در این مراکز هستیم گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ نفر گردشگر خارجی و داخلی در این مراکز اقامت داشته‌اند. به گزارش؛ «فرزاد شریفی» مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به اینکه با ارتقا زیرساخت‌های گردشگری، شاهد افزایش ثبت اقامت در این مراکز هستیم گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ نفر گردشگر خارجی و داخلی در این مراکز اقامت داشته‌اند.

وی از ثبت ۷ هزار و ۵۰۰ نفر اقامت در چهار ماه ابتدایی سال خبر داد و افزود: بیش از ۷۰۰ نفر در حوزه گردشگری استان ایلام اشتغال دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری میشخاص نیز عنوان کرد: آب و هوای مناسب، مردمانی مهمان نواز در کنار توسعه زیرساخت‌ها باعث شده تا این روز‌ها شاهد اقامت گردشگران کشور در این منطقه باشیم.

شریفی ادامه داد: تا کنون حدود ۱۵ مرکز بوم‌گردی واقامتی در این منطقه احداث شده و این سازمان با ارائه تسهیلات از متقاضیان احداث این مراکز حمایت می‌کند.