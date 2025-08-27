پخش زنده
امروز: -
سه سوارکار تیم ملی المپیک ویژه ایران در رقابتهای منطقهای مِنا ۲۰۲۵ العین امارات، ۹ نشان رنگارنگ (۵ طلا و ۴ نقره) کسب کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سه سوارکار تیم ملی المپیک ویژه ایران در رقابتهای منطقهای مِنا ۲۰۲۵ العین امارات، با کسب ۹ مدال رنگارنگ (۵ طلا و ۴ نقره) کولاکی در تاریخ ورزش سوارکاری افراد دارای کمتوانی ذهنی کشور به پا کردند.
در ادامه رقابتهای منطقهای المپیک ویژه ۲۰۲۵، امروز چهارشنبه (۵ شهریور)، سوارکاران توانمند کشورمان در رشتههای مسیریابی و پرش با اسب خوش درخشیدند و ۲ مدال طلا و ۲ مدال نقره دیگر برای ایران به ارمغان آوردند.
مسیریابی؛
محمدرضا بیات – رده BI۳ – مقام اول
امیرحسین بافرانی – رده CI۲ – مقام دوم
پرش با اسب؛
سیده شوآ حسنپور – رده BI۳ – مقام اول
محمدرضا بیات – رده BI۳ – مقام دوم
ملی پوشان سوارکاری المپیک ویژه ایران در روز نخست این مسابقات عملکرد خیره کننده ای داشتند و در رشتههای درساژ و زیباسواری ۳ نشان طلا و ۲ نقره کسب کرده بودند.
با این نتیجه کاروان سوارکاری المپیک ویژه ایران در مجموع ۹ مقام ارزشمند را به نام خود ثبت کردند و نهتنها مایه مباهات و غرور ملی شدند، بلکه گامی ارزشمند در مسیر کسب سهمیه جهانی المپیک ویژه ۲۰۲۷ شیلی نیز برداشتند.
کاروان سوارکاری المپیک ویژه ایران با ترکیب شووا حسنپور، محمدرضا بیات و امیرحسین بافرانی زیر نظر مربیان خود الهام مصدقی و امیرحسین ذاکری به سرپرستی علی طهایی پس از درخشش در این مسابقات فردا (۶ شهریور) به تهران بازمیگردند.