به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی در نشست مسئولان و نمایندگان آذربایجان‌غربی با معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و تمامی شهیدان انقلاب اسلامی، به حضور مقامات ملی در استان به مناسبت هفته دولت اشاره کرد و افزود: این حضور‌ها نشان‌دهنده توجه دولت به مسائل آذربایجان‌غربی به‌ویژه در حوزه روستایی است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب برخی از شاخص‌های توسعه‌ای استان، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی با توجه به سهم بالای جمعیت روستایی، نیازمند اقدامات مضاعف برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته است.

استاندار آذربایجان‌غربی به اجرای چندین طرح عمرانی و خدماتی در حوزه بنیاد مسکن، مقاوم‌سازی واحد‌های روستایی و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز نیز اشاره کرده و افزود: روستا‌ها نه‌تنها کانون‌های جمعیتی، بلکه مراکز مهم تولید در کشور بوده و توجه به صنایع کوچک و متوسط روستایی در کنار صنایع بزرگ، می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار و ایجاد اشتغال ایفا کند.

رحمانی همچنین با اشاره به موضوع مدیریت تنش آبی در استان، اضافه کرد: امسال چند مجتمع آبرسانی روستایی با مشکل کم‌آبی مواجه شده‌اند و لازم است دستگاه‌های مسئول پیش از رسیدن به مرحله بحران، اقدامات پیشگیرانه انجام دهند و رفع تنش‌های آبی و تأمین پایدار آب آشامیدنی مردم از سیاست‌های اصلی دولت است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شناسایی‌شده در همایش اخیر "اینوا"، افزود: امروز آذربایجان‌غربی از نظر انسجام مدیریتی در شرایط مطلوبی قرار دارد و همراهی دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس، نیرو‌های نظامی و انتظامی و سایر نهادها، ظرفیت مناسبی برای بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه ایجاد کرده است.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با بیان اینکه علیرغم محدودیت‌ها و کمبودها، دولت و مسئولان استان خود را موظف می‌دانند که در کنار مردم باشند و اجازه ندهند مشکلاتی برای زندگی روزمره آنان ایجاد شود، اظهار داشت: خدمت به مردم و توسعه آذربایجان‌غربی وظیفه‌ای است که با همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها دنبال خواهد شد.