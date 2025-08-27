قاچاقچی ۵۷۰ ثوب لباس زنانه و بچه گانه، به ضبط کالا و جزای نقدی در شهرستان مهریز محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره تعزیرات حکومتی مهریز گفت: ماموران نیروی انتظامی این شهرستان پس از توقیف یک دستگاه خودرو سواری و کشف کالای قاچاق، گزارش این پرونده را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مهریز ارسال کردند.

مهدی نیکوکاران افزود: پرونده قاچاق ۵۷۰ ثوب لباس زنانه و بچه گانه به ارزش یک میلیارد و ۸۳۹ میلیون ریال در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان مهریز رسیدگی شد

وی ادامه داد: شعبه با توجه به مستندات موجود در پرونده و محرز شدن تخلف انتسابی، متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت یک میلیارد و ۸۳۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی مهریز اظهار داشت: همچنین برای خودروی حامل کالای قاچاق یک میلیارد و ۸۳۹ میلیون ریال معادل ارزش کالای کشف شده به جریمه اضافه گردید و متخلف در مجموع به پرداخت سه میلیارد و ۶۷۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.