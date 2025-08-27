به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محمودی گفت: مجتمع تجاری آفتاب در مرکز شهر اراک، محل دفن (لندفیل) بزرگ دفع پسماند‌های شهری با ظرفیت بیش از ۲۵۰ هزار مترمکعب به عنوان بزرگ‌ترین محل دفن زباله (لندفیل) غرب کشور، سرزمین غذا با بیش از ۳۰ غرفه در حوزه گردشگری و تفریحی، طرح های ترافیکی شامل اصلاحات هندسی و پل‌های عابر پیاده و فرهنگ سرای قنات ناصری در حوزه فرهنگی، از جمله طرح‌هایی هستند که به بهره‌برداری می‌رسند.