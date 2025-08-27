پخش زنده
قطعی برق روند کاری برخی اصناف را که مردم در زندگی روزمره به آنها مراجعه میکنند را با چالش مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بسیاری از فعالان اقتصادی، از سوختن وسایل برقی حساس و گرانقیمت گرفته تا اختلال کامل در روند فروش و ارائه خدمات، گلایه دارند.
کسبه میگویند ساعت کاری ما محدود است، اما قطعیها اغلب در ساعات اوج فروش اتفاق میافتد. این موضوع، علاوه بر خسارت مالی، موجب نارضایتی مشتریان نیز میشود.
در مواجهه با این قطعیها، برخی به استفاده از موتور برق روی آوردهاند، اما این راهکار نیز با چالشهای خاص خود همراه است.
شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین، برای کاهش اثرات منفی خاموشیها، اقدام به اجرای قطعیهای چرخشی کرده و برای هر بلوک، برنامه زمانبندی دو ساعته اعلام میکند.
با این حال، به گفته مسئولین، این محدودیتها به طور موقت و تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.