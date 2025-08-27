پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، گفت: برزین ضرغامی گفت: بناهای تاریخی امروز بیش از گذشته چشمانتظار سرمایهگذاران هستند بنابراین سرمایهگذارانی که تمایل دارند، باید مورد حمایت قرار گیرند و نباید پشت در اتاق مدیران معطل بمانند.
مدیرعامل صندوق توسعه و احیا با اشاره به تداوم طرح های آغاز شده در دورههای پیشین، افزود : طبیعی است که مشکلاتی در مسیر واگذاری و بهرهبرداری در استانها وجود داشته باشد. بسیاری از این مشکلات پیشتر در میراث فرهنگی وجود داشت، اما صندوق تأسیس شد تا راهحلی سریعتر ارائه دهد. وظیفه ما این است که مسیر را برای سرمایهگذاران هموار کنیم. ما نباید سرمایهگذار را درگیر پیچیدگیهای اداری و بوروکراتیک کنیم، بلکه باید مقرراتزدایی و حمایت کنیم.
وی با اشاره به روند برگزاری مزایدهها در شرایط خاص کشور گفت: برای تحقق این امر، بارها با مدیران کل استانها تماس گرفتهایم و از آنها خواستهایم سرمایهگذاران را به ما معرفی کنند. همچنین در حوزه اطلاعرسانی، نهایت همکاری با استانها انجام شده و با استانداران، شهرداران، فرمانداران، اعضای شورا و نمایندگان مجلس جلسات متعددی داشتهایم. تاکنون سه مزایده بزرگ برگزار کردهایم که شامل بستههای ۲۱ و ۴۱ بنای تاریخی بوده و بیش از نیمی از آنها واگذار شده است.
برزین ضرغامی تأکید کرد: اینگونه نیست که ما در تهران بدون اطلاع از وضعیت استانها عمل کنیم. سادهترین کار این است که سرمایهگذار را هنگام بروز مشکل رها کنیم، اما ما این مسیر را انتخاب نمیکنیم. برای نمونه، در استان ایلام و در مورد قلعه اشرفالعشایر حتی با دهیار روستا نیز صحبت کردهایم تا سرمایهگذار مناسب پیدا شود.
وی افزود : بنایی که در گوشهای از شهر احیا میشود، همچون چراغی است که در یک تاریکی روشن شده است و روشنایی و رونق را به منطقه بازمیگرداند. نمونه روشن آن کاروانسرای یام است که روزگاری مخروبه بود اما امروز به محلی برای ایجاد اشتغال و توسعه منطقه تبدیل شده است.
مدیرعامل صندوق توسعه و احیا گفت : حتی برای بناهایی که چهار بار به مزایده رفته و سرمایهگذاری برای آنها پیدا نشده بود، با تلاشهای مستمر چندین سرمایهگذار معرفی و نهایتاً واگذار شدند.
ضرغامی همچنین به واگذاری از طریق ماده ۲۷ اشاره کرد و افزود : در حال اصلاح آییننامه واگذاری بناهای میراثی هستیم تا شرایط بهتری برای سرمایهگذاران فراهم شود.
وی به گردهمایی دو روزه ناظران استانی صندوق توسعه و احیا که در کاروانسرای یام مرند در استان آذربایجان شرقی برگزار شد اشاره کرد وگفت : در این رویداد، مدیران و اعضای هیئت مدیره صندوق احیا، جمعی از مدیران کل ادارات استانی و ناظران صندوق از ۳۱ استان کشور حضور داشتند.
برزین ضرغامی ضمن قدردانی از حمزهزاده، مدیرکل میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی، اقدامات او در زمینه احیای بافت تاریخی و مرمت بناها را الگویی برای کشور دانست.
وی افزود: تا چند ماه آینده چندین بنای تاریخی در این استان افتتاح خواهد شد که این دستاورد ، نتیجه دقت و پیگیریهای مدیرکل استان است.
مدیرعامل صندوق توسعه و احیا همچنین بر اهمیت جایگاه ناظران صندوق تأکید کرد و گفت : بهزودی شیوهنامهای تصویب خواهد شد که بر اساس آن، حقالزحمه مشخصی برای ناظران تعیین میشود.
ضرغامی با تشکر از مدیران پیشین صندوق، از تجربه و توانمندی مدیران جدید سخن گفت و تأکید کرد: خسرو طالبزاده، مدیرعامل پیشین مؤسسه همشهری و معاون سابق کتابخانه ملی، اکنون بهعنوان مشاور در صندوق حضور دارد. نقیزاده نیز که سابقه مدیریت در وزارتخانه را دارد، امروز بهعنوان معاون حقوقی صندوق فعالیت میکند.