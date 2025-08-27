به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان هرمزگان گفت: در این نمایشگاه ۲۹۱ اثر هنری شامل خوشنویسی، مهندسی خلاقیت، دست سازه، نقاشی، طراحی، سفال، میناکاری، کاردستی، آثار ادبی، عروسک سازی، خلاقیت با چوب و نمایش گزارش تصویری کارگاه‌ها و رقابت اعضای رباتیک در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.

پروین پشتکوهی افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی کارگاه‌های نقش قصه گویی در مهارت افزایی کودکان، تاثیر فعالیت‌های علمی در رشد خلاقیت، مهارت‌های کلامی و تاثیر آن بر ابراز وجود، کارگاه‌های بازی، والد آگاه، فرزند توانا و کارگاه‌های رنگ بازی ویژه کودکان از برنامه‌های جنبی این نمایشگاه است.

وی گفت: در تابستان امسال ۴۳۲ کارگاه تخصصی با شرکت ۳۶ هزار و ۸۱۷ تن برگزار شد.

پشتکوهی افزود: در این مدت سه هزار و ۵۲۱ فعالیت عمومی نیز با حضور ۴۳ هزار و ۳۲۴ تن برگزار شد.