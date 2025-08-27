به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پس از هفته‌ها تجمع و تظاهرات گروه‌های راست افراطی و نژاد پرستان در انگلیس علیه مهاجران و پناهجویان نایجل فاراژ رهبر حزب رفورم و از سران این جریان از طرح بیگانه ستیز خود رونمایی کرد و در جمع اصحاب رسانه گفت: من مدت‌های طولانی است که می‌گویم ورود پناهجویان به این کشور، تهدید بزرگ علیه امنیت ملی ماست. من در صورت پیروزی در انتخابات سراسری و تشکیل دولت، ششصد هزار پناهنده را از انگلیس اخراج می‌کنم.

منتقدان وی گفتند این طرح از نظر اخلاقی غلط، از منظر حقوق بین الملل نادرست و در اجرا نیز نشدنی است. این مخالف سرسخت پناهجویان در انگلیس، به منظور گرداوری آرای هوادارانش گفته: تنها راه برای پیشگیری از ورود پناهجویان این است که آنان را به محض ورود بازداشت و اخراج کرد.

براساس گزارش نهاد‌های مدنی بیشترین پناهجویان از کشور‌هایی وارد انگلیس شده‌اند که در پی تهاجم آمریکا وانگلیس، زیر ساخت هایشان ویران و صد‌ها هزار نفر از شهروندانشان آواره شدند.

خانم لیندزی جرمن از فعالان مدنی سرشناس در انگلیس می‌گوید: " آنچه در این شرایط در بریتانیا شاهدیم این است که ما بمب و موشک بر سر مردم دیگر کشور‌ها می‌ریزیم، اما اجازه نمی‌دهیم آوارگان همین کشور‌ها به این جا بیایند. اغلب آوارگان، از کشور‌های جنگزده می‌آیند. حتی شمار اندکی از پناهجویان که به بریتانیا می‌رسند، مورد تبعیض‌اند، آنان را انسان‌های درجه دوم در نظر می‌گیریم، اجازه داشتن شغل و درآمد لازم به آنان نمی‌دهیم، قربانی نژادپرستی در کشور ما می‌شوند و آنان را با زور بازمی گردانیم. این اقدام ضد قوانین بین المللی و قطعا اقدامی وحشیانه و دور از تمدن است. "

نایجل فاراژ رهبر حزب راست افراطی رفوم گفته در صورت به دست گرفتن قدرت، انگلیس را از کنوانسیون حقوق بشر اروپایی خارج خواهد کرد و افرادی را که به عنوان پناهنده به انگلیس بیایند، اعم از زن و مرد و کودک، در پادگان‌های نظامی متروک نگهداری می‌کند و به سرعت آنان را اخراج خواهند کرد.