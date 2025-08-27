به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این محفل ادبی، شعرای برجسته ملی و استانی به قرائت اشعاری با مضامین ایثار، شهادت و مقاومت پرداختند و در ادامه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین از برگزارکنندگان این محفل معنوی تقدیر کرد.

هوشمند همچنین کتاب «پاسیاد پسر خاک» را گنجینه‌ای ارزشمند از خاطرات و سبک زندگی یک شهید تراز انقلاب اسلامی دانست و افزود: وظیفه ما است که این میراث گرانبها را از طریق زبان هنر به ویژه شعر که مخاطبان گسترده‌ای دارد، به جامعه به ویژه نسل جوان معرفی کنیم.

وی عنوان داشت: تقریظ حضرت آیت الله خامنه‌ای (مد ظله العالی) بر این کتاب، علاوه بر اینکه نشانگر عمق محتوای آن است، همچون چراغی راهنما برای ما مسئولان فرهنگی می‌باشد تا بیش از پیش به معرفی چنین آثاری که گنجینه‌های معنوی انقلاب هستند، بپردازیم.

تکریم مقام شهدا به ویژه سید آزادگان شهید ابوترابی و معرفی بیشتر این شهید والا مقام از جمله اهداف برگزاری این مراسم بود.