در دیدار جمعی از معتمدین و متنفذین و اعضای شورای تأمین مهاباد با فرماندار ویژه این شهرستان، بر حفظ وحدت و انسجام اجتماعی و تقویت روحیه وفاق تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، جمعی از معتمدان، بازاریان، جوانان و نظامیان به همراه اعضای شورای تامین به مناسبت هفته دولت با فرماندار ویژه مهاباد دیدار کردند.

در این دیدار مسئولان بر حفظ اتحاد و انسجام جامعه در مقابله با دسیسه‌های دشمنان تأکید و این دیدار‌ها را فرصتی برای افزایش تعامل با مردم عنوان کردند.

فرماندار ویژه مهاباد هم تقویت وفاق و همدلی را عامل اصلی پیشرفت و انسجام اجتماعی دانست. در پایان از طرف معتمدان، جوانان، نظامیان و اعضای شورای تأمین از فرماندار ویژه مهاباد قدردانی شد.