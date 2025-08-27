رئیس کمیته کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون شهرداری‌ها بر اهمیت حمایت ویژه از آثار طبیعی ملی و نقش مشارکت جوامع محلی در حفاظت از این گنجینه‌های طبیعی تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما رئیس کمیته کشاورزی، محیط زیست و آب مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاون شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در نشست تخصصی مدیریت آثار طبیعی ملی با مشارکت جوامع محلی، بر اهمیت حمایت ویژه از آثار طبیعی ملی در چارچوب سیاست‌های کلان کشور تاکید کرد.

سید محمد مجابی با اشاره به تفاهم‌نامه وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، آن را گامی مهم در تقویت حفاظت از این آثار ارزشمند دانست و یادآور شد که بر اساس ماده ۱۴ سیاست‌های کلی محیط زیست، آثار طبیعی ملی باید در فرهنگ‌سازی، آموزش عمومی و دیپلماسی محیط زیست جایگاهی برجسته داشته باشند.

وی بر تهیه اطلس یکپارچه آثار طبیعی ملی تاکید کرد و گفت که جلب مشارکت مردم کلید حفاظت موفق است؛ مردم هنگامی که این آثار را بخشی از هویت خود بدانند و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند، همکاری بیشتری خواهند داشت. مجابی افزود حفاظت از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست باید با حساسیت و در کنار توسعه پایدار محلی انجام شود.

وی همچنین به بحران منابع آبی کشور اشاره کرد و کاهش حجم آب ورودی به دریاچه ارومیه را نمونه‌ای از چالش‌های جدی محیط زیستی دانست. مجابی در پایان خواستار سیاست‌گذاری توسعه‌محور و تقویت تعامل میان نهاد‌ها و جوامع محلی شد و بر نقش فرهنگ‌سازی و مشارکت مردمی در تضمین حفاظت بلندمدت آثار طبیعی ملی تأکید کرد.