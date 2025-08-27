پایان کار سارقان حرفه‌ای و اعتراف به ۲۸ فقره انواع سرقت در خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر سرهنگ در بیان جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره انواع سرقت با شیوه و شگرد مشترک در سطح شهرستان دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار، کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

نجم الدین سهرابی افزود: کارآگاهان با تحقیقات گسترده و تلاش شبانه روزی و اقدامات پلیسی دو نفر سارق حرفه‌ای و سابقه دار را در یکی از محلات شناسایی و پس از هماهنگی قضایی طی یک عملیات منسجم پلیسی در مخفیگاهشان و حین اوراق کردن یک دستگاه خودرو سرقتی غافلگیر و دستگیر کردند.

وی گفت: از مخفیگاه متهمان مقادیر زیادی اموال و قطعات خودرو به صورت اوراقی در مخفیگاه ایشان انبار شده بود کشف شد و در تحقیقات تکمیلی متهمان با صراحت به ۴ فقره سرقت منزل ۲ فقره سرقت مغازه ۱۷ فقره سرقت سیم برق ۲ خودرو و تعداد ۳ دستگاه خودرو اوراقی اعتراف کردند.

به گفته فرمانده انتطامی شهرستان خرمشهر متهمان با قرار مناسب راهی زندان شدند.