استاندار گلستان، در نشست مشترک مسئولان قضایی و اجرایی استان با اشاره به افتتاح و آغاز اجرای طرحهای هفته دولت گفت: حمایت دستگاه قضایی برای حضور سرمایهگذاران در استان، ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علی اصغر طهماسبی گفت: طرحهایی همچون تکمیل سدچایلی و نرماب، آغاز عملیات اجرایی آب شیرین کن و توسعه گلخانههای مدرن بهصورت ویژه در دستور کار قرار دارد.
رئیس کل دادگستری گلستان نیز با قدردانی از پیگیریهای استاندار گفت: یکی از اولویتهای امروز کشور، توجه به معیشت مردم است که با پیگیریهای مستمر مسئولان اجرایی استان بسیاری از موانع سرمایهگذاری رفع شده و شاهد کاهش مراجعات سرمایهگذاران به دستگاه قضایی هستیم.
حیدر آسیابی افزود وضعیت استان در حوزه اقتصادی، رو به بهبود است و به سمت توسعه اقتصادی در حال حرکت هستیم.