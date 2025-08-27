به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم از شانزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر تکواندو نوجوانان باشگاه‌های کشور در گروه دختران تحت عنوان گرامیداشت «شهیده خبرنگار فرشته باقری» با حضور ۱۸ تیم و ۱۰۳ تکواندوکار آزاد به صورت گرندپری امروزچهارشنبه پنجم شهریورماه در سالن خانه تکواندو با برگزاری اوزان فرد آغاز شد.

در پایان روز نخست و در وزن ۴۲- کیلوگرم مانترا پیمان خواه از بارمان ابزار و یراق توسن در مبارزه نهایی نورا میرزایی از هیأت تکواندو گیلان را شکست داد و قهرمان شد. میرزایی به نشان نقره رسید و مدال برنز این وزن به صورت مشترک به هستی نظری (بازیکن آزاد) و آسنا جلالی از مهستان به عنوان سومی رسیدند. در این وزن ۳۴ تکواندوکار شرکت کردند.

در وزن ۴۶- کیلوگرم، زهرا سادات موسوی و ستایش شهبازی از موفقیت البرز به دیدار نهایی راه پیدا کردند که در نهایت موسوی طلا گرفت و شهبازی به نشان نقره دست یافت. مهناز میرزایی از آکادمی المپیک و زینب فلاح هم از هیأت تکواندو استان گیلان روی سکوی سوم ایستاده و برنز گرفتند. در این وزن ۳۲ مبارز به مصاف هم رفتند.

۳۹ تکواندو کار در وزن ۵۲- کیلوگرم به مصاف هم رفتند که در پایان نارینا خیاط از بناد کوکی قهرمان شد و طلا گرفت. ساینا علیپور از بارمان ابزار به نشلن نقره دست یافت و شایسته یوسف لو از آرشاک نوشهر و نازنین زهرا مرادی از موفقیت البرز هم به مدال برنز دست یافتند.

مهدیه فتحی از تیم آکادمی آترا موفق شد در وزن ۵۹- کیلوگرم در مبارزه نهایی برابر روژان صوفی از بارمان ابزار و یراق توسن به برتری دست یابد و طلایی دیگر را از آن خود کرد. صوفی به نشان نقره دست یافت. فاطمه معصومی از مس سونگون و مدیا قصابی از موفقیت البرز هم به صورت مشترک سوم شدند. در این وزن ۳۷ تکواندوکار حضور داشتند.

در وزن ۶۸- کیلوگرم که ۳۰ تکواندوکار حضور داشتند، این عسل گل تپه از تیم موفقی البرز بود که بار دیگر قهرمان شد. وی در فینال همانند هفته گذشته حلما حیدرزاده از آرشاک نوشهر را شکست داد و طلا گرفت. حیدرزاده نقره گرفت و مدال برنز به ارنیکا شمسی زاد از بارمان ابزار و یراق توسن و ستایش هدی پور از مس سونگون رسید.

فردا پنجشنبه ششم شهریورماه مسابقات اوزان زوج پیگیری خواهد شد.

گفتنی است در لیگ برتر نوجوانان، ضمن ثبت نام ۱۰۵ تکواندوکار، ۱۸ تیم آرزوی لرستان، آرشاک نوشهر، آکادامی آترا، آکادمی المپیک، آکادمی نعمتی، اچ اسپرت، بارمان ابزار یراق توسن، بازرگانی دلتا بناد کوکی، باشگاه الماس و مولانا، باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان، تیم آکادمی نیلوفر صفریان، دختران آرتام، رمان گلستان، فاتح ویسمن، مدیر ماجراجو، مهستان، مهندسین مشاور آریا پژوهش آلفا و هیئت تکواندو شهرستان بهار حاضر هستند.