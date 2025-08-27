پخش زنده
پس از تعطیلی موقت، درهای کاخ اختصاصی نیاوران دوباره به روی عموم گشوده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،در ادامه روند بازگشایی تدریجی بخشهای مختلف این مجموعه پس از دوره تعطیلی موقت بهدلیل ملاحظات امنیتی، کاخ اختصاصی نیاوران از هشتم شهریور ماه ۱۴۰۴ پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
کاخ اختصاصی نیاوران بهعنوان مهمترین بنای این مجموعه که یادگار معماری معاصر ایران در دوره پهلوی دوم به شمار میرود، پس از وقفهای دوماهه مجدداً فعالیت خود را آغاز میکند.
بازگشایی کاخ اختصاصی در ادامه فعالسازی بخشهای مختلف مجموعه از جمله موزه کوشک احمدشاهی، موزه خودروهای اختصاصی و محوطه باغ تاریخی صورت گرفته و بازدیدکنندگان میتوانند بار دیگر از تمامی جذابیتهای فرهنگی و تاریخی این مجموعه بهرهمند شوند.
کاخ اختصاصی نیاوران که در سال ۱۳۳۷ با معماری تلفیقی ایرانی و مدرن ساخته شده، اقامتگاه اصلی خانواده سلطنتی در سالهای پایانی حکومت پهلوی بود.
طراحی داخلی کاخ توسط معماران و طراحان ایرانی و خارجی انجام شده و مجموعهای از اشیای نفیس، فرشهای دستباف، تابلوهای نقاشی ارزشمند، ظروف و هدایای دولتی در آن به نمایش گذاشته شده است. امروز این بنا بهعنوان یکی از شاخصترین آثار معماری معاصر ایران شناخته میشود و بازدید از آن فرصتی برای آشنایی با بخشی از تاریخ معاصر کشور به شمار میرود.
بازدید از کاخ اختصاصی و سایر بخشهای فعال مجموعه همهروزه از ساعت ۹ تا ۱۸ امکانپذیر است و آخرین زمان ورود بازدیدکنندگان ساعت ۱۶ است.