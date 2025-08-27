جمعی از سران طوایف سیستان و بلوچستان با صدور بیانیه‌ای از اقدام قاطع و مقتدرانه سربازان اسلام که منجر به انهدام و به هلاکت رسیدن جمعی از ایادی استکبار جهانی شد اعلام حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در بخشی از این بیانیه آمده است:

بی‌تردید امنیت پایدار این سرزمین مرهون ایثار، فداکاری و هوشیاری نیرو‌های نظامی انتظامی و اطلاعاتی کشور است و ما به عنوان نمایندگان مردمی قدردان این رشادت‌ها هستیم.

ما آمادگی کامل خود را برای همکاری و پشتیبانی از برنامه‌های امنیتی و مقابله با فتنه‌گران و دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماییم.

در پایان، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، از خداوند متعال برای شهدای عزیز علو درجات برای مجروحان شفای عاجل و برای حافظان امنیت کشور توفیق روزافزون مسئلت داریم.

خوبیار شهنوازی، سامان نارویی، علیرضا شه بخش، علیم گمشادزهی، حبیب گرگیج، بهادر شهلی بر، ولی محمد کرد، یحیی براهویی و عزیز احمد ریگی.