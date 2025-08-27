پخش زنده
امروز: -
معاون دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: اعتبارات تخصیص یافته به دهیاریهادر پنج ماهه نخست امسال درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ علی قربانی در آیین افتتاح طرحهای شهرستان اسفراین با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به دهیاریها تخصیص یافت، گفت: همچنین برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی ۱۱۸ میلیارد تومان تسهیلات به دهیاریها اختصاص یافت.
بهره برداری ۹ هزار و ۴۰۲ طرح در هفته دولت
وی با اشاره به بهره برداری طرحهای هفته دولت افزود: در این هفته ۹ هزار و ۴۰۲ طرح با اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید که سهم خراسان شمالی از این تعداد، ۳۳۷ طرح با ۱۸۷ میلیارد تومان است.
قربانی گفت: اعتبارات اختصاص یافته به خراسان شمالی در هفته دولت امسال درمقایسه با سال گذشته ۲ برابر شده و تعداد طرحهای دهیاریها نیز یک و نیم برابر افزایش یافته است.
پرداخت ۳هزار میلیارد تومان تسهیلات به دهیاریها
معاون دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درادامه گفت: سال گذشته سه هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ هشت درصد به دهیاریها پرداخت شد و سهم خراسان شمالی ۱۱۸ میلیارد تومان بود.
وی افزود: دهیاریهای استان با استفاده از این تسهیلات ۸۵۰ دستگاه ماشینآلات به ارزش ۳۱ میلیارد تومان خریداری کردند.