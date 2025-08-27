شهروندخبرنگاران قزوین، این هفته تصاویری از وضعیت نامناسب جاده‌ها، خشکی نگران‌کننده رودخانه شاهرود، کمبود آب در بویین زهرا و البته، برداشت پربرکت فندق در الموت غربی برای ما ارسال کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مشکل دیرینه جاده طارم-چوقور به قزوین قرار بود با پروژه زیرسازی و آسفالت‌ریزی حل شود، اما شهروندان تصاویری فرستاده‌اند که نشان می‌دهد پیمانکار به جای انجام اصولی کار، به عملیاتی سطحی و بی‌کیفیت بسنده کرده است.

۲. جاده یحیی‌آباد به مرگسین: چالشی به نام آسفالت فرسوده!

جاده یحیی‌آباد به مرگسین هم وضعیت بهتری ندارد. آسفالت فرسوده این مسیر، رانندگان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.

۳. محور دانسفهان به سه‌راه تختی: حادثه مرگبار!

متاسفانه، برخورد چند دستگاه کامیون در محور دانسفهان به سه‌راه تختی، یک کشته و دو مصدوم بر جای گذاشته است. این حوادث تلخ، نیاز به توجه بیشتر به ایمنی جاده‌ها را یادآور می‌شود.

۴. رودخانه شاهرود: نفس‌های آخر در کویر بی‌تدبیری!

تصاویر ارسالی از شاهرود، حکایت از چالش زیست‌محیطی دارد. رودی که زمانی به سد منجیل سرریز می‌شد، این روزها کاملاً خشک شده است. این خشکی، نه تنها زندگی هزاران ماهی را از بین برده، بلکه آینده کشاورزی و محیط زیست منطقه را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

۵. بویین زهرا: عطش آب در خانه‌های شهروندان!

در روستایی در بویین زهرا، شهروندان از افت فشار آب گلایه دارند. این مشکل، زندگی روزمره آن‌ها را با سختی‌هایی روبرو کرده است.

۶. الموت غربی: طعم شیرین فندق و سخاوت طبیعت!

اما خبر خوش هم داریم! در الموت غربی، باغداران مشغول برداشت فندق هستند. این تصاویر، تلفیقی زیبا از سخاوت طبیعت و همت مردمان این دیار را به نمایش می‌گذارد. انگار در دل مشکلات، هنوز هم “شادی‌های کوچک” جای خود را دارند.