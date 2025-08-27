پخش زنده
معاون صنایعدستی وزیر میراث فرهنگی ضمن تبریک فرارسیدن ایام ربیع و هفته دولت و گرامیداشت آغاز سال دوم فعالیت دولت چهاردهم، بر نقش محوری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در توسعه مناطق مختلف کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مریم جلالی بهعنوان نماینده دولت در شهرستان خدابنده اظهار کرد: ما در سالگرد دولت چهاردهم قرار داریم و معتقدیم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان یک «اقتصاد هویت بنیان» میتواند ضامن توسعه پایدار هر منطقهای باشد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور به تشریح انواع حمایتهایی که در این حوزه صورت میگیرد پرداخت و افزود: این حمایتها هم شامل حمایتهای معناساز برای تغییر رویکرد توسعه است و هم حمایتهای قانونی را در بر میگیرد. در حال حاضر، قوانین مربوط به حوزه صنایع دستی، بهویژه صنعت آن، در کمیسیونهای فرهنگی دولت در دست بررسی است. همچنین، ما در حال تدوین آییننامههای برنامه هفتم توسعه هستیم تا بتوانیم با تسهیلگریهای قانونی، مسیر را برای هنرمندان صنایع دستی هموارتر کنیم.
او به یکی از دغدغههای اصلی هنرمندان و صنعتگران اشاره کرد و گفت: بحث بیمه فعالان این حوزه یکی از اولویتهای ماست. در حال گفتگو با سازمان تأمین اجتماعی برای یافتن راههای جدید تأمین اعتبار و گسترش پوشش بیمهای برای هنرمندان و صنعتگران هستیم.
جلالی گفت: علاوه بر این، تلاش میکنیم با اتصال حوزه صنایع دستی به فضای گردشگری و میراث فرهنگی، برای محصولات آنها بازارهای فروش جدیدی ایجاد کنیم. او در ادامه به انسجام فزاینده در سطوح حکمرانی محلی اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه شاهد تقویت توجه و همکاری میان فرمانداران و شهرداران با حوزههای صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی هستیم.
جلالی بیان کرد: این امر به ویژه در شهرستان خدابنده که در مسیر «اشراق» قرار دارد، اهمیت ویژهای پیدا میکند. ما میتوانیم با تمرکز بر این مسیر، هم در حوزه توسعه و هم در زمینه ایجاد روایت و قدرت نرم، فعالیتهای مؤثری انجام دهیم.
او با ابراز خرسندی از این رویکرد، اظهار کرد: بسیار خوشحالیم که هم اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان و هم فرماندار شهرستان خدابنده، این عزم راسخ را دارند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی گفت: امیدواریم که این هفته، آغازگر موج جدیدی از تسهیلات و حمایتها برای فعالان گردشگری، صنایع دستی و دوستداران میراث فرهنگی باشد، چرا که این حوزهها پتانسیلهای عظیمی برای توسعه دارند.
او با اشاره به لزوم حمایتهای هدفمند و کارشناسانه از فعالان صنایع دستی، بر اهمیت تبدیل این حوزه به تشکلهای رسمی مانند انجمن، صنف و اتحادیه تاکید کرد.
جلالی با بیان اینکه صنایع دستی ماهیتی فردی دارد و هنرمندان ممکن است در طی کردن مسیرهای قانونی و دریافت ضمانتهای بانکی با چالش مواجه شوند،
او اظهار کرد: به همین منظور، با اصلاح آییننامههای مربوط به تشکلها، امیدواریم شاهد شکلگیری انجمنهای تخصصی، اصناف و اتحادیههای مستقل در حوزه صنایع دستی باشیم. این امر امکان ارائه حمایتهای تسهیلاتی را به شیوهای معنادار و کارشناسانه فراهم میآورد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور گفت: حمایتهای غیرکارشناسانه، جز ایجاد دلخوری برای هنرمندان، نتیجه دیگری نخواهد داشت. لذا تمرکز ما بر این است که تسهیلات ارائه شده، واقعاً مؤثر و کارآمد باشد.
او خاطرنشان کرد: خوشبختانه موفق شدیم سهم قابل توجهی از تسهیلات مشاغل خانگی را در سال ۱۴۰۱ برای حوزه صنایع دستی جذب کنیم. این مصوبه دولت و وزارت اقتصاد، امیدواریم زمینه را برای ارائه تسهیلات چشمگیر به فعالان این بخش در قالب مشاغل خانگی فراهم آورد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور، با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در مسیر توسعه، تاکید کرد: این همکاریها، راه را برای اجرای طرحهای توسعهای هموارتر میسازد و اطمینان از اثربخشی حمایتها، اولویت اصلی ما در دولت سیزدهم و چهاردهم بوده است.