ترامپ خواستار محاکمه جورج سوروس و پسرش شد
رئیسجمهوری آمریکا با متهمکردن جورج سوروس غول رسانهای کشورهای غربی و پسرش، به تحریک اعتراضات خشونتبار در این کشور، خواستار محاکمه آنها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
از رویترز، دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا طی پیامی در شبکه اجتماعی «تروثسوشال»، نوشت: جورج سوروس و پسر چپگرای تندرو او باید به خاطر حمایت از اعتراضات خشونتبار و بسیاری موارد دیگر در سراسر ایالات متحده، تحت پیگرد قرار بگیرند.
وی خطاب به خانواده سوروس، گفت: این شامل دوستان دیوانه آنها در سواحل غربی هم میشود. مراقب باشید، ما داریم شما را میبینیم!
ترامپ هیچ مدرکی برای اثبات دخالت سوروس یا پسرش در اقدامات غیرقانونی ارائه نکرد.
یک سخنگوی بنیاد سوروس موسوم به «بنیاد جامعه باز»، اظهارات ترامپ را رد کرد و گفت: این اتهامات بیپایه و دروغین است. بنیاد جامعه باز هرگز از اعتراضات خشونتآمیز حمایت یا آنها را تأمین مالی نکرده است. مأموریت ما پیشبرد حقوق بشر، عدالت و اصول دموکراتیک در آمریکا و سراسر جهان است.
براساس گزارش رویترز، ترامپ در ماههای اخیر، کارزار تازهای از تهدیدها و شکایتهای قضایی علیه مخالفان سیاسی، رسانهها و شرکتهای حقوقی به راه انداخته است. متحدانش این اقدامات را «تلاشی برای پاسخگو کردن قدرتمندان» میدانند، در حالی که منتقدان آن را «حملهای هولناک به آزادی بیان و مخالفت سیاسی» توصیف میکنند.
سوروس، سرمایهگذار ۹۵ ساله، مدتهاست که نزد ترامپ و پایگاه محافظهکار او به عنوان یک «دشمن سیاسی» شناخته میشود. بنیاد خیریه او، یکی از بزرگترین نهادهای حامی پروژههای حقوق بشر، شفافیت حکومتی، بهداشت عمومی و آموزش در جهان است.
ترامپ همچنین خواستار تحقیق درباره جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی خود، شده است؛ فردی که پس از ترک کاخ سفید به یکی از منتقدان سرسخت او تبدیل شد. به گفته یک منبع آگاه، مأموران پلیس فدرال آمریکا، روز جمعه خانه بولتون را در چارچوب یک تحقیق امنیت ملی بازرسی کردند.
رئیسجمهور آمریکا اخیراً حملات خود به برخی متحدان سابق را نیز از سر گرفته و حتی پیشنهاد داده است که دادستانها پرونده قدیمی «بریجگیت» در سال ۲۰۱۳ علیه کریس کریستی فرماندار سابق نیوجرسی و از منتقدان کنونی او، را دوباره باز کنند.