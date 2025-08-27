معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از پیاده سازی سند نظام ملی بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی این استان به منظور افزایش مشارکت مؤثر دستگاه‌های اجرایی در حرکت ملی بهره‌وری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،«محمد جوربنیان» افزود: بر اساس سیاست‌های کلی قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مصوب مقام معظم رهبری، سند نظام ملی بهره وری با هدف و نظم بخشی و شکل دهی به جنبش‌های بهره وری و ایجاد ادبیات یکپارچه در همه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در اردیبهشت امسال ابلاغ شد و اکنون نیز در حال اجرا است.

وی افزود: موفقیت در اجرای این سند مستلزم تلاش، کوشش و پشتکار همه جانبه کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و انسجام و پویایی در همه سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرا است.

وی یادآور شد: برای رسیدن به ادبیات مشترک در موضوع بهره وری و چگونگی اجرای سند ملی بهره وری در استان، برنامه‌های آموزشی زیادی در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی طراحی شده و اجرای آنها در دستور کار قرار دارد. چون معتقدیم نخستین عامل ارتقای بهره وری، انتقال از طریق آموزش و سپس آماده سازی ذهنی و روانی کارشناسان و مدیران است تا خدمات بهتر و با کیفیت تری به مردم ارائه شود.

وی گفت: با هدف ارتقای بهره وری، در سال گذشته مشکلات ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی استان تهران احصا و برای اصلاح پست‌ها، چابک‌سازی واحد‌ها به همراه تعریف وظایف تخصصی به کمیته ساختار سازمانی ارجاع شد.