استاندار قزوین با تأکید بر نقش حیاتی رسانه‌ها در مسیر توسعه استان، خبرنگاران را به وفاق، شفافیت و نقد مسئولانه فراخواند و از افزایش اعتبارات عمرانی و توجه به حضور بانوان و جوانان در مدیریت سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در چهارمین روز از هفته دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گفت: فعالیت دولت چهاردهم در قزوین از آذرماه ۱۴۰۳ آغاز شد و در نخستین گام تلاش کردیم تب و تاب‌های سیاسی را کنترل کنیم، شاید به طور کامل موفق نبودیم، اما مدیرانی انتخاب شدند که فارغ از نگاه‌های جناحی، صرفا دغدغه خدمت داشته باشند.

وی با اشاره به تجربه شخصی خود اضافه کرد: اگرچه خودم نیز سابقه فعالیت سیاسی دارم، اما تمرکزم توسعه استان است، بخشی از مشکلات ما ناشی از تندروی‌ها و افراط و تفریط است و گاهی یک توییت در سطح ملی تصویری نادرست از استان ارایه می‌دهد.

نوذری ادامه داد: هدفم این بود که وفاق و همدلی را در جامعه نهادینه کنم، مخصوصا الان که نگاه مقام معظم رهبری به دولت و پرتلاش خواندن رییس جمهور کار را برای ما سخت‌تر کرده که البته نباید از ظرفیت امام‌جمعه قزوین غافل شویم که انصافا محور وحدت و وفاق در استان بوده است.

افزایش اعتبارات و طرح‌های عمرانی

استاندار قزوین با بیان اینکه اعتبارات استان در سال جاری ۹۰ درصد و در حوزه آب ۱۳۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش یافته است، گفت: بزرگترین طرح آبرسانی از سد طالقان تا تاکستان در حال اجراست و این شهرستان از نعمت آب برخوردار خواهد شد.

وی افزود: در هفته دولت ۳۸۲ طرح عمرانی شاخص با اعتباری معادل ۱۶.۲ همت و در مجموع حدود ۳۰ همت افتتاح شد و سهم شهرستان قزوین ۱۱۵، البرز ۳۶، آبیک ۳۷، تاکستان ۵۸ و بویین‌زهرا ۹۱ طرح بود.

حضور پررنگ بانوان و توجه به جوانان

نوذری بیان کرد: در حوزه بانوان تاکنون ۱۲ مدیرکل و بخشدار و در مجموع ۴۰ مدیر میانی از میان زنان منصوب شده‌اند و نگاه ما به بانوان فارغ از مسایل جنسیتی بر مبنای شایستگی قرار دارد.

به گفته وی، تمرکز بر بهره‌وری کشاورزی، جلوگیری از توسعه نامتوازن دامداری در اطراف شهرها، تکمیل ۵۰۰ تا ۶۰۰ طرح نیمه‌تمام صنعتی و تقویت واحد‌های دانش‌بنیان از جمله برنامه‌های اصلی استان است و به زودی ستاد هوش مصنوعی نیز در استان راه‌اندازی خواهد شد.

رسانه‌ها و نقد منصفانه

استاندار قزوین با تاکید بر نقش رسانه‌ها در توسعه گفت: توسعه و پیشرفت یک کار همه‌جانبه است و رسانه‌ها در این مسیر سهم مهمی دارند، نقد کردن باید منصفانه باشد، چون حکمرانی بدون نقد ممکن نیست، اما نقد باید در چارچوب اصولی انجام شود.

وی با اشاره به برخی اختلافات صنفی میان خانه مطبوعات و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: این اختلافات نباید به چالش استان تبدیل شود و بار‌ها در صحبت با مدیرکل فرهنگ و ارشاد و رییس خانه مطبوعات تاکید کرده‌ام که نباید مسایل کوچک رسانه‌ای به چالش‌های بزرگ تبدیل شود که انتظار می‌رود خانه مطبوعات در این رابطه همکاری کند.

شفافیت و مبارزه با فساد

نوذری تاکید کرد: در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد از همه جریان‌های سیاسی توانمند استفاده کرده‌ایم و ملاک انتخاب مدیران توانایی و کارآمدی استف نمی‌شود مدیری در دولت فعالیت کند، اما سیاست‌های دولت را قبول نداشته باشد.

وی در خصوص معاونت اقتصادی استانداری نیز گفت: در این حوزه حساسیت زیادی دارم و باید دست کاردان باشد که خوشبختانه قزوین در حوزه اقتصادی رتبه نخست کشور را کسب کرده و مشکلی در این رابطه نداریم.

گردشگری، نشاط اجتماعی و ورزش

استاندار قزوین به نقش گردشگری و نشاط اجتماعی اشاره کرد و گفت: روز‌های یکشنبه را به موضوعات فرهنگی و اجتماعی و روز‌های چهارشنبه را به کشاورزی و گردشگری اختصاص داده‌ایم و تاکنون ۷۰ مجوز بی‌نام در حوزه گردشگری صادر و پروژه بزرگ گردشگری رزجرد با مساحت ۴۰۰ هکتار آغاز شده استف ضمن اینکه اعتقاد دارم سعدالسلطنه به عنوان چشم و چراغ گردشگری قزوین نیز نیازمند بازسازی جدی است.

وی افزود: در حوزه ورزش نیز با وجود مشکلات مالی، تلاش کرده‌ایم تیم‌های ورزشی استان حفظ شوند، چون ورزش تنها یک فعالیت بدنی نیست بلکه نشاط اجتماعی ایجاد می‌کند که این مهم در مسابقات شمس آدر با پرسپولیس و تراکتور به وضوح دیده شد.

پیگیری جدی بحران آب

نوذری در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره بحران آب گفت: موضوع آب را در سطح وزرا و کارشناسان پیگیری می‌کنیم، امسال ۸.۵ متر مکعب آب وارد دشت قزوین شد، اما دغدغه اصلی ما آب شرب است و در همه جلسات با معاون رییس‌جمهور و مقامات عالی، این موضوع را پیگیری کرده‌ام که و توضیح دادم که انتقال آب از سد طالقان به قزوین و تهران علاوه بر تامین نیاز شرب، امنیت غذایی کشور را تضمین می‌کند.

استاندار گفت: مشکلات و عقب‌ماندگی‌ها زیاد است، از جاده‌ها گرفته تا تخت‌های بیمارستانی و صنایع فرسوده، با این حال، مسیر توسعه روشن است و دولت چهاردهم بر وفاق، همدلی و حمایت از تولید تاکید دارد و همه ما باید با همراهی یکدیگر، آینده‌ای بهتر برای استان رقم بزنیم.