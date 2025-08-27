به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از دستگیری دو نفر سارق تلفن همراه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سید محمد موسوی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت تلفن همراه در شهرستان کهگیلویه، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ فرماندهی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ موسوی با بیان اینکه ماموران پلیس پس از ردیابی موبایل‌های سرقتی موفق به شناسایی دو نفر سارق تلفن همراه شدند، افزود: پس از هماهنگی قضایی در یک عملیات غافلگیرانه هر دو متهم در مخفیگاشان دستگیر و یک دستگاه موتورسیکلت نیز که با آن اقدام به سرقت موبایل می‌کردند کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه این دو نفر متهم ضمن اعتراف به ۶۰ فقره سرقت تلفن همراه ، همچنین به سرقت از استان فارس وو تیراندازی به منازل مسکونی اقرار کردند، اضافه کرد: این دو نفر متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه همچنین در خبر دیگر از دستگیری یک نفر مالخر و کشف اموال مسروقه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ موسوی گفت: در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی و دستگیری مالخران ماموران پلیس آگاهی از فعالیت یک نفر مالخر مطلع و دستگیری وی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی در عملیاتی ضربتی متهم را در مخفیگاهش دستگیر و اموال سرقتی زیادی از وی کشف و ضبط کردند.

سرهنگ موسوی اضافه کرد: این متهم نیز با تشکیل پرونده قضایی برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.