پخش زنده
امروز: -
به مناسبت روز داروساز امروز جمعی از مسئولان غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم از ۴ نفر از پیشکسوتان داروسازی قم تجلیل کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، ابوالفضل نیک آزما، معاون قضا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: ۲۵۰ داروساز در ۲۰۰ داروخانه در سطح استان قم فعال هستند.
وی گفت: همزمان با روز داروساز پنجم شهریور و مصادف با زاد روز محمد بن زکریای رازی، دانشمند بزرگ ایرانی از خدمات داروسازان استان تجلیل می شود.
محمد بن زکریای رازی، پزشک و دانشمند برجسته ایرانی، در سال ۲۵۱ هجری قمری در شهرری متولد شد.
او کاشف الکل و جوهر گوگرد (اسید سولفوریک) بود و بیش از ۵۶ کتاب در زمینه پزشکی و شیمی تألیف کرد.
به پاس خدمات علمی و تاثیرگذاری او روز زادروزش در ایران به عنوان روز داروساز نامگذاری شده است.