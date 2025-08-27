پخش زنده
در راستای گامهای مؤثر برای پیوند دو حوزه پرمخاطب کتاب و بازیهای رایانهای، بنیاد ملی بازیهای رایانهای و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تفاهمنامهای با عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» به امضا رساندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنیاد ملی بازیهای رایانهای و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف توسعه بازیهای رایانهای مبتنی بر کتاب و ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی، تفاهمنامه «برنامه جامع اقدام مشترک» را به امضا رساندند. این تفاهمنامه با حضور محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد حاجی میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای امضا شد.
اهداف اصلی این همکاری شامل موارد زیر است:
این تفاهمنامه گامی مهم در جهت بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، بومی و ادبی کشور در قالب رسانهای نوین و جذاب است که میتواند به خلق آثار تعاملی خلاقانه و تقویت هویت ملی و مهارتهای اجتماعی کمک کند.