در راستای گام‌های مؤثر برای پیوند دو حوزه پرمخاطب کتاب و بازی‌های رایانه‌ای، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تفاهم‌نامه‌ای با عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» به امضا رساندند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف توسعه بازی‌های رایانه‌ای مبتنی بر کتاب و ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی، تفاهم‌نامه «برنامه جامع اقدام مشترک» را به امضا رساندند. این تفاهم‌نامه با حضور محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد حاجی میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای امضا شد.

اهداف اصلی این همکاری شامل موارد زیر است:

توسعه بازی‌های مبتنی بر کتاب: شناسایی کتب اثرگذار در سبک‌های تاریخی، مذهبی و ادبی و مشاوره به نویسندگان و ناشران برای سناریونویسی با قابلیت تبدیل به بازی.

ترویج زبان و ادبیات فارسی: طراحی بازی‌های خلاقانه برای گسترش زبان و ادبیات فارسی و توسعه بازی‌های مبتنی بر ادبیات فارسی.

تقویت هویت ملی و ارزش‌های ایرانی-اسلامی: بهره‌گیری از بازی‌های تعاملی برای کودکان و نوجوانان با هدف تقویت روحیۀ ملی‌گرایی، شجاعت، حق‌طلبی و ترویج تمدن ایرانی-اسلامی.

هم‌افزایی صنعت نشر و بازی‌سازی: سیاست‌گذاری برای ترویج کتاب‌خوانی از طریق بازی‌وارسازی (گیمیفیکیشن) و راه‌اندازی هیئت اندیشه‌ورز بازارپردازی کتاب و بازی‌های رایانه‌ای.

این تفاهم‌نامه گامی مهم در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، بومی و ادبی کشور در قالب رسانه‌ای نوین و جذاب است که می‌تواند به خلق آثار تعاملی خلاقانه و تقویت هویت ملی و مهارت‌های اجتماعی کمک کند.