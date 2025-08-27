به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نشست بازرس کل گیلان با مدیران ارشد و متولیان برق استان به منظور توسعه زیرساخت‌های تولید برق، صبح امروز در سالن جلسه شرکت برق منطقه‌ای رشت برگزار شد.

احمدآقایی گفت: در حوزه‌ی تولید برق و ساخت نیروگاه‌های خورشیدی، آبی و حرارتی ، مهمترین زیرساخت برای توسعه در حوزه برق «عرصه و زمین» است که مدیران ارشد دستگاه‌های مربوطه در این مورد مساعدت‌هایی داشتند.