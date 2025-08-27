پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، دکتر سید مرتضی خاتمی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر بهداشت که به قم سفر کرده است، در جلسهای که با حضور اعضای هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی قم، برگزار شد گفت: این سفر همزمان با هفته دولت و به منظور عرض خدا قوت به همکاران استان قم انجام شد که از پروژههای عمرانی نیز بازدید به عمل آمد.
وی بیان داشت: استان قم یکی از استانهای موفق در عرصه بهداشت و درمان است که از زحمات و تلاشهای این عزیزان قدردانی میکنیم.
معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به فعالیتهای صورت گرفته توسط تیم جدید دانشگاه علوم پزشکی قم با حضور دکتر ابرازه اشاره کرد و گفت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، پرکار و پرتلاش در راستای خدمات رسانی گام بر میدارد و با تلاشهای صورت گرفته، کاستیها نیز در حال برطرف شدن است.
دکتر خاتمی با اشاره به مشکلات منابع ریالی گفت: این مشکلات همواره وجود داشته و دارد، اما اینکه مدیری بتواند با این شرایط کار کند، هنر مدیریت خود را نشان داده است.
وی تاکید کرد: توجه به پرداخت مطالبات و نیروی انسانی جزو دغدغههای وزارت بهداشت و وزیر محترم است و تلاش میشود در این زمینه گامهای اساسی برداشته شود.
معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر توسعه و بهبود خدمات گفت: توسعه فضاهای آموزشی باید در دستور کار استان قرار گیرد و در این زمینه از ظرفیت خیرین باید استفاده کرد.
دکتر ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این جلسه ضمن خیرمقدم به معاون وزیر بهداشت گفت: توسعه خدمات بهداشت و درمان در استان، در دستور کار است و تلاش خواهیم کرد در این زمینه حق مردم قم را ادا کنیم.
وی بیان داشت: در زمینه توجه به مطالبات نیز، سعی کردهایم با پیگیریهای انجام شده این مطالبات را با پرداختیها کم کنیم و به تلاش خود ادامه خواهیم داد.