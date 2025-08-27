تیم ملی بوچیای ایران با نمایشی تحسین‌برانگیز در مسابقات بین‌المللی قزاقستان، موفق شد در بخش تیمی نشان نقره را از آن خود کند و با مجموع ۷ نشان (۳ طلا، ۳ نقره و ۱ برنز) به کار خود پایان دهد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت‌های تیمی بوچیا بین المللی قزاقستان و در کلاس‌های BC۱ و BC۲، ترکیب ندا غایبی، موسی رئوفیان و فرزانه دلارامی نماینده کشورمان بودند که با عملکردی درخشان به مقام نایب‌قهرمانی دست پیدا کردند.

در پایان این رویداد بین‌المللی، کاروان بوچیای ایران با کسب ۵ مدال در بخش انفرادی و ۲ مدال در بخش دوبل و تیمی، افتخاری دیگر را در کارنامه ورزش جانبازان و توان‌یابان کشور ثبت کرد.