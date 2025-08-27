معاون اجرایی رئیس‌جمهور روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از کریدور شمال - جنوب در چابهار با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه راه‌آهن چابهار، اظهار کرد: اتصال این مسیر به شبکه ریلی کشور، زمینه‌ساز تشکیل یک کریدور بین‌المللی خواهد شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای جعفر قائم‌پناه گفت: این مسیر می‌تواند کالا‌های اساسی را از بندر چابهار به شمال کشور و از آنجا به قفقاز، روسیه و اروپا منتقل و نقش ایران را در تجارت منطقه‌ای و جهانی تقویت کند.

وی افزود: گزارش‌های ماهانه از روند پروژه‌ها دریافت می‌شود، اما بازدید‌های میدانی برای ارزیابی دقیق پیشرفت کار ضروری است.