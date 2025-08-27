رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در راستای تاکید رئیس جمهور مبنی بر حمایت از کم درآمدها، ضمن افزایش دو برابری سقف معافیت مالیاتی درآمدی؛ مالیات ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مودیان در سال جاری صفر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمدهادی سبحانیان افزود: در راستای حمایت دولت چهاردهم از اقشار کم درآمد در بودجه و تاکید رئیس جمهور محترم مبنی بر ضرورت اخذ مالیات از پردرآمدها، با افزایش دو برابری سقف معافیت مالیاتی درآمد سالانه حقوق بگیران و مشاغل درمقایسه با سال قبل، مالیات ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مودیان در سال جاری صفر شده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالیات صفر ۹.۳ میلیون نفر به خاطر این است که کسانی که درآمد قابل توجهی نداشتند طبق قانون از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و این برای حمایت از اقشار ضعیف در جامعه است.

سبحانیان افزود: در این رابطه پیشتر رئیس جمهور در جمع بازاریان کشور بر ضرورت اخذ مالیات از پردرآمد‌ها و حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: آنکه زندگی اش نمی‌چرخد نباید مالیات پرداخت کند.